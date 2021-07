Shevchenko: «Grato all'Italia. Giroud molto valido. Io in Serie A...»

Andrij Shevchenko ha parlato in vista della finale di Euro 2020 e ha ringraziato l’Italia per l’affetto nei suoi confronti

Andrij Shevchenko ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

«Fa tanto piacere, volevo ringraziare i tifosi italiani che ci hanno supportato durante l’Europeo. L’Italia è una seconda patria, mi ha dato tantissimo, è nel mio cuore, grazie per tutto. Futuro in Italia come allenatore? Lo sto valutando, sicuramente. Sono finiti i 5 anni in Nazionale, adesso valutiamo, mi piacerebbe allenare un club. Giroud? Ha grande esperienza, molto valido, lo stimo tanto ma dipende quanta volontà ha. Quando Ibra è tornato al Milan, io ho detto che se avesse avuto voglia di fare grandi cose lo avrebbe fatto. E così deve fare Giroud. Inghilterra? Un piccolo vantaggio c’è a giocare in casa ma l’Italia è abituata a giocare queste finali».