Sibilia: «Tifosi allo stadio da metà settembre? É un auspicio»

Sibilia presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è intervenuto sul palco del Teatro Romano per la festa promozione del Benevento:

LE SUE PAROLE- “Le istituzioni che hanno fatto ripartire il calcio? Quando ci siamo impegnati col Consiglio Federale abbiamo sempre voluto tutelare il risultato del campo. Il Benevento e le altre squadre in posizioni di prestigio lo meritavano. C’è stato impegno da parte di tutti, in primis del presidente e in generale di tutto il Consiglio. Questa festa suggella un anno bello per il Benevento, partito con la festa dei 90 anni del club. All’epoca Vigorito promise la Serie A, noi abbiamo solo dato un piccolo contributo. Tifosi allo stadio da metà settembre? E’ un auspicio. Io penso che in uno stadio dove c’è la possibilità di avere 70mila spettatori una percentuale di pubblico possa esserci. Uno spettacolo come il calcio senza pubblico è uno spettacolo mutilato. L’auspicio è che si raggiunga questo obiettivo, ma prima ancora speriamo di essere tutti al sicuro dal punto di vista sanitario. Questo è un mondo che rappresenta un milione di tesserati, che organizza 600 mila partite all’anno. Dobbiamo far comprendere alla gente che se rinasce il calcio, che è lo specchio del paese, rinasce anche il paese stesso”.