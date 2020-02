Simeone, le parole del tecnico dell’Atletico Madrid dopo la sconfitta subita per mano del Real

Un’altra sconfitta ieri per l’Atletico Madrid. Il Real ha infatti vinto nel derby madridista per mano di Benzema. Ecco le parole del tecnico Simeone al termine della gara.

«C’è preoccupazione ma si sta lavorando per cambiare la situazione. Abbiamo una rosa con infortunati che sicuramente a breve saranno pronti per rientrare in squadra, dandoci la possibilità di tornare a competere seriamente».