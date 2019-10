Simeone: «Correa sempre più importante. Diego Costa è felice»

Diego Simeone ha parlato degli attaccanti dell’Atletico Madrid, elogiando le caratteristiche di ognuno dei suoi giocatori

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Alaves, Diego Simeone parla dei suoi attaccanti. Il tecnico dell’Atletico Madrid ha esaltato così i suoi giocatori.

CORREA – «Sta crescendo, per me è sempre stato un giocatore importante come sostituto a gara in corso o dall’inizio».

DIEGO COSTA – «Lo vedo felice, Morata ha segnato con continuità ultimamente ma loro sono amici. L’importante resta la vittoria della squadra».