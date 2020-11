Diego Simeone ha parlato della situazione di Antoine Griezmann al Barcellona

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa anche della situazione di Antoine Griezmann al Barcellona.

«Voglio molto bene a Griezmann, ma non sarebbe opportuno fare commenti sul suo momento in una squadra come il Barcellona. Sono domande che dovreste fare a Koeman. Saprà sicuramente meglio lui cosa succede e cosa bisogna fare per migliorare le cose».