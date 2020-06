Simeone: «È dura giocare ogni 3 giorni, senza pubblico poi…» – VIDEO

Diego Simeone ha parlato dopo la partita tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid: le dichiarazioni dell’allenatore

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha commentato in conferenza stampa il pareggio maturato al San Mames contro l’Athletic Bilbao.

«Sarà difficile per tutti giocare ogni tre giorni, dovremo abituarci: c’è bisogno che ogni calciatore sia in una buona condizione atletica, oggi sono soddisfatto per l’impatto di chi è subentrato. La prima partita è andata bene, ogni gara sarà difficile da qui alla fine della stagione».