Simeone: “VAR? È più giusto che ingiusto…” – VIDEO

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-2 contro il Siviglia. Ecco le sue parole sulle decisioni prese dal VAR:

«Io dico sempre che le decisioni del VAR in fin dei conti sono sempre giuste. Io ero comunque lontano in occasione del primo rigore ed ero lontano sul secondo. Non credo che il var sia stato determinante in questa gara».