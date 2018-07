Dalla Spagna confermano che Diego Simeone vuole con sé il figlio all’Atletico Madrid ma la Fiorentina avrebbe rifiutato 40 milioni per il suo cartellino

Quando Giovanni Simeone ha cominciato a farsi un nome a suon di gol prima al Genoa e poi alla Fiorentina in molti hanno ipotizzato che prima o poi il figlio avrebbe raggiunto il padre Diego Pablo all’Atletico Madrid. Il giocatore ha particolarmente impressionato in questa stagione ai Viola con 15 gol e 5 assist in 41 presenze a Firenze. Secondo l’indiscrezione lanciata dal quotidiano spagnolo Sport e riportate dal Corriere dello Sport, il momento del ricongiungimento è stato molto vicino dal concretizzarsi in queste ore. Il Cholo può contare sui rinforzi di Lemar e Gelson Martins ma non avrebbe ancora abbandonato l’idea di avere il figlio alle sue dipendenze. Il presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo, avrebbe quindi deciso di accontentare il suo tecnico offrendo alla Fiorentina per 40 milioni per il cartellino di Giovanni.

Il quotidiano spagnolo conferma che i Viola hanno rimandato la proposta al mittente lasciando intendere che il valore del giocatore è superiore a quella cifra. D’altronde sia il presidente Andrea Della Valle sia il tecnico Stefano Pioli hanno in più occasioni dichiarato di voler puntare in futuro sul Cholito. Al momento non ci sono conferme sul fatto che l’Atletico possa tentare un rilancio o se intenda mettere le trattative in stand by.