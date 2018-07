Simeone carica la Fiorentina: «Testa all’Europa League. Su CR7…»

Gli obiettivi personali ma non solo, Giovanni Simeone ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina dal ritiro di Moena: ecco le sue parole

Reduce da un’ottima stagione, Giovanni Simeone punta ad alzare l’asticella. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Moena, il Cholito ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina: «L’obiettivo come squadra è quello di fare meglio della scorsa stagione, per è importante continuare a crescere, anche in vista dell’Europa League. Venti reti non sono tante: basta che riesco a continuare a credere in me stesso». Continua l’argentino, parlando dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: «Fa bene a tutto il calcio italiano. Il fatto che non giochi più nello stesso campionato di Messi aiuta a livellare il calcio internazionale».

Simeone ha poi parlato dei rumors di mercato: «Sono contento di fare parte della Fiorentina, siamo una famiglia. E’ difficile promettere di restare, può succedere di tutto, ma posso dire di essere felice qui in viola e mi impegnerò al massimo. Voglio restare, ma sul mercato mai dire mai». Infine, una battuta sulla possibilità di partecipare alla prossima edizione di Europa League complice l’esclusione del Milan: «Speriamo nella giustizia del calcio: lavoriamo per essere pronti il 26 luglio, ma nel calcio sappiamo che non sempre c’è giustizia. Siamo sereni, ma attendiamo al più presto la sentenza del Tas: abbiamo la testa all’Europa League, vedremo ciò che accadrà».