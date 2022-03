Sindaco Sala: «Importante che lo stadio rimanga a Milano». Così il primo cittadino sul progetto che coinvolge Milan e Inter

Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, sul nuovo stadio e i rapporti con Milan e Inter. Le riporta Calcio&Finanza:

«Lo stadio? Siamo in continuo contatto con le squadre, ed è chiaro che è importante che rimanga nei confini della città. Io continuo ad essere positivo. Non penso che le squadre siano contrarie al dibattito pubblico. È evidente che chiedono di avere chiarezza sui tempi e noi ci stiamo lavorando, impegnandoci come abbiamo sempre fatto. Non è che da qualche settimana ho parlato di dibattito pubblico per vezzo o per ritardare i tempi, che per me è solo un problema. Il progetto di cui ci hanno parlato è di tempo fa, poi si è visto il rendering, però tra lì e il progetto esecutivo, nel mezzo, ci sta qualcosa che si può fare senza dei costi eccessivi. Perché io le squadre le conosco e capisco, non è che possono spendere milioni in questa incertezza. Per cui stiamo giusto riflettendo su quello: qual è il livello minimo che può permettere di poter andare avanti, di fare il dibattito pubblico e di chiudere la pratica».