Chiara Appendino, sindaco di Torino, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus e la posizione di Maurizio Sarri.

«Sono soddisfatta del risultato. Sarri? Non sono un’esperta tecnica, ma a mio giudizio occorre maggiore tempo per poterlo valutare. È stato un campionato particolare e certamente non semplice».