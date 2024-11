Sinner vince le ATP Finals a Torino, i complimenti del Milan al numero 1 al mondo

Jannik Sinner chiude la stagione vincendo anche le ATP Finals a Torino: i complimenti del Milan, squadra di cui è tifoso, al numero uno del mondo

Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals a Torino: il numero uno del mondo ha battuto Fritz in due set 6-4, 6-4. Prima volta per un italiano a vincere il torneo dei maestri e non sono mancati ovviamente i complimenti del Milan, squadra per cui fa il tifo. Ecco il commento dei rossoneri sui social.

«Che vittoria e che stagione! Jannik sei il migliore».