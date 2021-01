Sirene di mercato per Colley: quanto vale il difensore della Sampdoria

Sirene di mercato per Colley dalla Premier League e dalla Bundesliga: quanto vale il difensore della Sampdoria

Omar Colley non era in scadenza di contratto (ci sarebbe entrato a giugno), ma la Sampdoria ha preferito cautelarsi in vista di possibili movimenti di mercato. La notizia del prolungamento di contratto ha diviso i tifosi blucerchiati.

Come riporta il Secolo XIX, il difensore centrale piace a diversi club di Premier League e Bundesliga. Non è escluso che possa arrivare un’offerta sul tavolo di Corte Lambruschini entro la fine del mese. Colley lascerà la Sampdoria solo davanti a un’offerta congrua e un possibile salto di carriera, il club lo valuta minimo dieci milioni di euro.