Siviglia attaccato dai tifosi, arriva la risposta durissima del club: si teme per la sicurezza, il comunicato

Il comunicato ufficiale del Siviglia dopo gli attacchi violenti dei tifosi contro la squadra per la situazione negativa in classifica

Il Siviglia ha pubblicato un comunicato ufficiale dopo l’attacco subito al pullman della squadra da parte dei propri tifosi.

COMUNICATO – «Il Sevilla FC condanna fermamente l’atto vandalico organizzato che ha avuto luogo sabato sera presso il Palacio de Esports Ciudad José Ramón Cisneros, in seguito all’arrivo della prima squadra presso la struttura dopo la partita contro il Celta de Vigo.

Il Sevilla FC comprende che la situazione sportiva della squadra, che non è quella che ogni tifoso del Siviglia vorrebbe, potrebbe dare luogo a proteste, ma in nessuna circostanza saranno ammesse se accompagnate da aggressioni, minacce o atti vandalici. Allo stesso modo, perseguirà la pubblicazione dei nomi dei dipendenti e la diffusione di dati privati ​​sui social network e sui media, atti che costituiscono reato.

Il Siviglia FC segnalerà alle autorità competenti gli insoliti e violenti attacchi ai suoi dipendenti, giocatori, staff tecnico e dirigenti al loro arrivo al centro di allenamento. Attacchi che hanno costretto la prima squadra del Siviglia a trascorrere la notte nelle strutture.

Il Sevilla FC chiede alle Forze e ai Corpi di Sicurezza di esercitare la massima diligenza per individuare i responsabili di questi atti spregevoli, perpetrati da una banda di radicali organizzati che hanno agito con estrema violenza.

Naturalmente segnalerà alle autorità competenti l’ attacco alle sue strutture , così come gli atti vandalici avvenuti nell’area della prima squadra, che si sono conclusi addirittura con l’invasione della suddetta area della prima squadra da parte di un folto gruppo di individui violenti.

Oltre alle denunce, il Sevilla FC si impegna a fare tutto il possibile per contribuire alla ricerca degli autori di questi crimini . Cercherà di aiutare a identificare i responsabili di queste azioni e agirà senza sosta nel caso in cui si tratti di tifosi o membri del Siviglia FC.

Infine, il Siviglia FC esprime la sua ferma condanna per qualsiasi protesta che implichi violenza e atti criminali come quelli visti questo sabato 10 maggio.

Il club è certo che queste azioni non rappresentano i tifosi del Siviglia , che sono anche consapevoli dell’importanza della partita di martedì contro l’UD Las Palmas al Ramón Sánchez-Pizjuán».