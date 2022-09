Manchester City, Haaland non si ferma più: due gol al Siviglia

Cambiano gli avversari, ma non cambia il marcatore: Erling Haaland non si ferma più e contro il Siviglia segna una doppietta in Champions League

Il Manchester City ha trovato la sua macchina da gol. Inseguita per mesi e poi presa a peso d’oro in questo mercato estivo. Campionato diverso, ma a Haaland l’ambientamento col gol non serve, è nato per quello. In Premier League ha raggiunto la doppia cifra in appena sei partite e in Champions League ha trovato subito una doppietta alla prima con i Citizens. Finalizzatore di una manovra studiata e di qualità come è solito giocare Guardiola. Il norvegese sembra trovarsi a suo agio nello scacchiere del club inglese. La macchina da gol continua a segnare… riuscirà a superare altri record in stagione?