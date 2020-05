L’esterno del Siviglia, Lucas Ocampos, ha raccontato il periodo trascorso in quarantena a causa del Coronavirus – VIDEO

Lucas Ocampos, esterno offensivo di proprietà del Siviglia, ha raccontato la sua quotidianità durante il periodo di isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus.

«Il club ci ha aiutato molto per non farci correre rischi. Non vedo nessuno da 50 giorni», ha concluso l’argentino classe ’94.