Clamoroso Siviglia: 9999€ per un biglietto nel settore ospiti. La strana mossa del club andaluso

Ha dell’incredibile quanto architettato dal Siviglia in vista dell’andata degli ottavi di Europa League contro il West Ham. Il club andaluso ha deciso di mettere a 9999€ i biglietti in nel settore ospiti per la sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League 2021/2022 contro il West Ham.

La mossa sarebbe quella di inibire all’acquisto i tifosi ospiti e, di fatto, disperdelri in tutto lo stadio..