Skorupski Bologna, si ferma il portiere dei rossoblù! Arriva il comunicato ufficiale del club: ecco i tempi di recupero del polacco

Skorupski Bologna, il portiere polacco costretto allo stop: il club chiarisce l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero

All’ottavo minuto di Bologna-Napoli 2-0, Skorupski ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare. Una tegola pesante per i rossoblù, costretti a rinunciare al loro portiere titolare in una sfida di grande prestigio contro i campioni d’Italia.

Con Ravaglia indisponibile, Italiano ha scelto di affidarsi al giovanissimo Massimo Pessina, classe 2007 e portiere della Primavera. Un debutto inatteso e carico di responsabilità, che ha trasformato la partita in un’occasione speciale per il talento emergente del vivaio rossoblù. Ecco la nota del club:

COMUNICATO – Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: tempi di recupero di circa 45 giorni.

LEGGI ANCHE – Bologna, Massimo Pessina è già da record! E’ il primo portiere classe 2007 a giocare nei top 5 campionati. Ma c’è un altro record clamoroso…

