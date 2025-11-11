Bologna News
Bologna, Massimo Pessina è già da record! E’ il primo portiere classe 2007 a giocare nei top 5 campionati. Ma c’è un altro record clamoroso…
Massimo Pessina: il baby portiere del Bologna firma una doppia impresa: debutto storico e porta inviolata. E quel record…
Massimo Pessina ha scritto una pagina di storia del calcio europeo: è infatti il primo portiere nato nel 2007 a scendere in campo in uno dei cinque principali campionati continentali. Un traguardo che testimonia la precocità e il talento del giovane estremo difensore, capace di conquistarsi spazio in Serie A in un’età in cui molti suoi coetanei sono ancora nelle giovanili.
Il suo esordio è stato da incorniciare: Pessina è entrato a far parte di un ristretto club di soli tre portieri minorenni che, dal 1994/95, hanno mantenuto la porta inviolata al debutto in Serie A. Prima di lui ci erano riusciti due nomi pesanti: Gianluigi Buffon nel 1995, in Parma-Milan, e Simone Scuffet nel 2014, in Bologna-Udinese.
Secondo i dati riportati da Opta, la prestazione di Pessina rappresenta una vera gemma statistica e un segnale di grande prospettiva. Essere accostato a Buffon e Scuffet non è solo un riconoscimento, ma anche una responsabilità: il futuro del giovane portiere si annuncia ricco di aspettative e di sfide, con la curiosità di vedere fin dove potrà arrivare.
Bologna, i numeri da record premiano il lavoro di Italiano. E sul futuro il club ha le idee molto chiare
Calciomercato Bologna, Pessina ha stupito tutti! Sentite cosa ha appena detto il suo procuratore
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...