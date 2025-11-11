Bologna, Massimo Pessina è già da record! E' il primo portiere classe 2007 a giocare nei top 5 campionati. Ma c'è un altro record clamoroso...

Massimo Pessina: il baby portiere del Bologna firma una doppia impresa: debutto storico e porta inviolata. E quel record…

Massimo Pessina ha scritto una pagina di storia del calcio europeo: è infatti il primo portiere nato nel 2007 a scendere in campo in uno dei cinque principali campionati continentali. Un traguardo che testimonia la precocità e il talento del giovane estremo difensore, capace di conquistarsi spazio in Serie A in un’età in cui molti suoi coetanei sono ancora nelle giovanili.

Il suo esordio è stato da incorniciare: Pessina è entrato a far parte di un ristretto club di soli tre portieri minorenni che, dal 1994/95, hanno mantenuto la porta inviolata al debutto in Serie A. Prima di lui ci erano riusciti due nomi pesanti: Gianluigi Buffon nel 1995, in Parma-Milan, e Simone Scuffet nel 2014, in Bologna-Udinese.

Secondo i dati riportati da Opta, la prestazione di Pessina rappresenta una vera gemma statistica e un segnale di grande prospettiva. Essere accostato a Buffon e Scuffet non è solo un riconoscimento, ma anche una responsabilità: il futuro del giovane portiere si annuncia ricco di aspettative e di sfide, con la curiosità di vedere fin dove potrà arrivare.