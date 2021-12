Bologna, Skov Olsen sul piede di partenza: non convince Mihajlovic

Skov Olsen non convince Mihajlovic e potrebbe partire in prestito nel mercato di gennaio: le ultime sull’esterno danese

L’ultima partita fra Bologna e Torino non ha convinto a pieno Skov Olsen. Da un errore del danese parte l’azione dell’1-0 dei granata e anche Mihajlovic non sarebbe più convinto di tenerlo.

Possibile partenza in prestito dunque per l’esterno danese, indicato lui come possibile partente visto anche che Orsolini sta piano piano recuperando la fiducia. A riferirlo La Repubblica.