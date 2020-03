Skriniar a cuore aperto: «Inter? Non ci ho pensato due volte»

Il difensore dell’Inter Skriniar ha risposto alle domande dei tifosi sui canali social del club nerazzurro: le dichiarazioni dello slovacco

Milan Skriniar ha risposto alle numerose domande poste dai tifosi dell’Inter sui social. Il difensore slovacco si è soffermato sulla sua parentesi in nerazzurro: «L’arrivo in nerazzurro è stato bellissimo, mi sono arrivati i messaggi quando ero in Under 21. Non ci ho pensato due volte a venire».

«Difesa a tre? Sono tanti i cambiamenti rispetto alla linea a quattro, io ho sempre giocato così. Quando è arrivato mister Conte ci ha spiegato come fare, stiamo lavorando e migliorarci sotto ogni punto di vista. Interista da uno a dieci? Dieci, ma anche di più».