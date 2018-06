Skriniar non si sbottona: «Icardi alla Juve? Deciderà lui»

Le parole di Skriniar sul possibile arrivo di Icardi alla Juventus. Sul rinnovo di contratto con l’Inter, invece, il centrale resta vago

Il centrale dell’Inter, Milan Skriniar, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine della gara amichevole contro la Nazionale olandese. Skriniar ha parlato di diversi temi legati ai nerazzurri: «Pagato tanto dall’Inter la scorsa estate? Nel calcio i giudizi cambiano in una stagione, ho fatto una buona annata ma non solo io. Tutti noi calciatori dell’Inter siamo stati bravi, sono contento per quanto fatto. Resterò all’Inter per giocare la Champions, questo è il mio obiettivo. Sono molto felice per l’ultima vittoria contro la Lazio, ora dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione e sopratutto per la Champions».

Prosegue Skriniar, parlando anche del possibile rinnovo con l’Inter e della possibilità di un trasferimento di Icardi alla Juventus: «E’ stato bellissimo vedere tutti quei tifosi all’aeroporto, non ho mai visto una cosa così nella mia vita. Siamo felici per quanto raggiunto. Rinnovo con l’Inter? E’ difficile da dire, non so ancora niente di questo rinnovo e penso alle vacanze. Paura che Icardi vada alla Juventus? Non posso dire nulla, sarà lui a decidere, io so che è contento e credo che resti con noi. De Vrij? Stefan ci darà una mano, so che saremo una buona squadra la prossima stagione».