Skriniar Inter, futuro appeso a un filo: cosa potrebbe succedere

Skriniar Inter, appeso a un filo il futuro del difensore slovacco: cosa potrebbe succedere. Le ultime notizie

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Milan Skriniar all’Inter, col PSG in agguato e l’offerta di 30 milioni a gennaio, è appeso ad un filo.

IL COMMENTO – La partita attorno al futuro di Skriniar riparte adesso, con presupposti cambiati e un futuro ancora più in bilico. E qualunque sia la sua scelta, toccherà allo slovacco spiegarla poi ai tifosi interisti: lo stesso club vuole che Milan esca prima o poi allo scoperto. Il Psg è sempre sullo stesso trespolo. Non ha mai smesso di pensare a lui, anzi è pronto a rimodulare un’offerta furba per gennaio. Non più sui 50 milioni più bonus (fino a 60) che avevano fatto traballare la resistenza interista, ma stavolta sui 25-30. Un quasi dimezzamento, inevitabile visto che per il Psg esiste l’opportunità di portarlo via a zero dopo qualche mese. […] Accontentarsi adesso di metà sarebbe una beffa, pensando alla cifra che si poteva mettere in cassa d’estate, ma per l’Inter sarebbe comunque meglio di una sanguinolenta perdita a zero. Le prospettive per la firma di un nuovo contratto si sono complicate parecchio. Di certo, i nerazzurri non vogliono tirarla per le lunghe e, dopo gli incontri ufficiali con tanto di proposte ufficiali, vuole chiudere la pratica in un senso o nell’altro. Il mese di ottobre sarà decisivo e lo stesso Skriniar verrà messo davanti a uno scomodo bivio: sposare l’Inter anche a costo di perdere qualche milioncino in busta, o abbracciare i marziani a Parigi. La terza scelta, permanenza con addio a parametro zero, è l’incubo che Marotta-Ausilio vorrebbe allontanare. In ogni caso il cerino resterà in mano allo slovacco, col rischio che qualcuno si bruci.