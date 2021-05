Skriniar: «Prossimo anno ancora all’Inter. Conte? Non voleva che parlassimo dello scudetto»

Milan Skriniar si è raccontato in una lunga intervista a Sport Aktuality: queste le parole del difensore slovacco

SCUDETTO – «A poco a poco, siamo tutti pienamente consapevoli di ciò che abbiamo fatto. È anche quello che proviamo dall’esterno, mentre i tifosi in città stanno ancora festeggiando. Non c’è da stupirsi, perché l’Inter aspetta il titolo da undici anni. Ovviamente ci dispiace di non poter essere in contatto con i tifosi per le misure anti-covid. Tuttavia, siamo orgogliosi e grati di essere stati in grado di portare a termine con successo i nostri sforzi. Come è stato ritrovarsi? Bellissimo. Ci siamo stretti la mano, ci siamo congratulati a vicenda, abbiamo aperto lo champagne. Il presidente e l’allenatore hanno tenuto un discorso. Mi è venuto in mente tutto quando abbiamo gridato e cantato “Campeones, Campeones”. È stato molto bello. Alzeremo la coppa per il titolo solo dopo l’ultima gara casalinga con l’Udinese. Vorremmo davvero poter andare da qualche parte insieme per festeggiare. Quindi stiamo aspettando quello che accadrà».

TIFOSI IN STRADA – «Ne abbiamo parlato con i nostri compagni di squadra. È stato estremamente difficile trattenere i tifosi dell’Inter, che hanno sostenuto la squadra per tutta la vita, a casa in salotto quando il loro club ha vinto lo scudetto dopo undici anni. Hanno festeggiato davanti al Duomo nel 2010 dopo aver vinto, ora volevano ripetere la stessa cosa».

STAGIONE – «Considero decisamente questa stagione la più vincente. Oltre al successo sul campo, ho avuto successo anche nel privato. La nascita di mia figlia Charlotte è stata la cosa più bella che potesse capitarmi».

COVID – «Non ho giocato la prima partita, poi sono entrato tra i titolari. Poi sono stato positivo per 21 lunghi giorni, ma apprezzo ancora di più il fatto che subito dopo il recupero l’allenatore mi abbia rimesso tra i titolari. Sentivo che contava su di me e gliene ero grato. Sono contento di aver ripagato la mia fiducia non solo con le mie prestazioni, ma anche con quella più preziosa: un titolo. Da allora, ho giocato tutte le partite. Sono contento che tutto sia cambiato rispetto alla fine della scorsa stagione. Abbiamo perso la finale di Europa League. In questa stagione ho giocato regolarmente e il trofeo è nostro».

ELIMINAZIONE IN CHAMPIONS – «Eravamo tristi e delusi per non essere riusciti a passare il girone. Però in campionato abbiamo fatto molto bene».

CONTE – «Quanti meriti ha? Enormi. Ha una visione di ciò che vuole e la ottiene. Ha vinto molto anche nei club precedenti, ora ha vinto lo scudetto con l’Inter. Sotto la sua guida, tutto funziona alla perfezione nella squadra. Nella sua prima stagione siamo arrivati ​​in finale di Europa League e in Serie A siamo arrivati ​​se condi alle spalle della Juventus. Nel secondo anno abbiamo già conquistato lo scudetto».

LUKAKU LAUTARO – «A volte noi nello spogliatoio scherziamo su questo. Entrambi sono ottimi attaccanti, hanno fatto tanti gol. Il gioco dell’Inter si basa sugli attaccanti, ma anche la difesa è importante. Abbiamo vinto tante partite con un gol, in molte non abbiamo subito gol. Sapevamo di avere la forza per segnare, quindi potevamo vincere con un gol di scarto. Tuttavia, tutta la squadra è importante, perché anche i centrocampisti lavorano e corrono molto. La nostra fase offensiva inizia con il portiere e l’attività difensiva inizia con gli attaccanti».

DIKTAK DI CONTE – «Anche quando eravamo primi, Conte non voleva che parlassimo di scudetto. Soprattutto fuori dallo spogliatoio. Conte sottolineava il fatto che dovevamo guardare esclusivamente a noi stessi, alle nostre partite, alle prestazioni e ai risultati. Ci siamo detti nello spogliatoio che stavamo cercando di conquistarlo, ma non doveva uscire fuori attraverso le dichiarazioni. Da nessuna parte abbiamo detto che eravamo nettamente favoriti per vincere, che eravamo i migliori. Anche questo ci ha aiutato ad avere successo».

FUTURO – «Le voci ci sono state, ci sono e ci saranno. Tuttavia, non le ho mai ascoltate o commentate. Certo, non sarà diverso dopo questa stagione. Voglio godermi questa grande sensazione ora, poi voglio finire la stagione e prepararmi per gli Europei. Se il prossimo anno difenderò il titolo con la maglia dell’Inter? Certamente sì».