Sly in giallorosso: Stallone posa con la maglia della Roma

Sylvester Stallone ha posato con la maglia della Roma: l’ultimo di una lunga lista di attori ad omaggiare la maglia giallorossa

Da Cinecittà allo Stadio Olimpico il passo è breve. Sui canali social della Roma la società ha pubblicato oggi una foto di Sylvester Stallone, in visita in questi giorni in Italia, con la maglia della Roma, numero 12 sulle spalle.

Non il primo attore hollywoodiano a posare con la maglia giallorossa: l’ultimo in ordine cronologico era stato Timothée Chalament – che della Roma sembra genuinamente tifoso – oltre a Matt Damon e Russell Crowe per citarne alcuni (per quanto il protagonista del gladiatore sia conteso anche dalla Lazio).