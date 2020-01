Il difensore della Roma Smalling ha commentato la sconfitta incassata in Coppa Italia contro la Juventus – VIDEO

Chris Smalling è intervenuto in zona mista per commentare la sconfitta rimediata in Coppa Italia contro la Juventus: «Il rammarico più grande è aver subito gol nel nostro momento più alto del primo tempo. Poi ci sono state anche la seconda e la terza rete in un primo tempo molto complicato che hanno chiuso già la partita».

Sulla Lazio: «Dobbiamo tornare ad allenarci domani. Partita dopo partita la squadra migliora ma dobbiamo assicurarci di essere più puliti nelle ripartenze».

Sul futuro: «L’unica cosa di cui mi preoccupo ora è che la stagione sia positiva e che riusciamo ad arrivare tra le prime quattro e portare qualche trofeo al club. Pensiamo a riposarci e da domani ci focalizziamo sulla partita di domenica», ha ammesso il difensore della Roma.