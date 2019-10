Smalling, la Roma non ha dubbi: vuole riscattarlo dallo United

La Roma ha intenzione di riscattare Smalling dallo United. Il giocatore ha fatto molto bene nelle prime gare in giallorosso

Pochi dubbi sul futuro di Chris Smalling. Il difensore è uno dei migliori in questo inizio stagione e la Roma non ha certo intenzione di farlo scappare. Per questo, i giallorossi, vogliono aprire anticipatamente le trattative con lo United per il riscatto.

Come spiega Il Tempo, Petrachi è già a lavoro per definire il passaggio a titolo definitivo del difensore in giallorosso. Già ieri gli agenti dell’inglese hanno incontrato i Red Devils.