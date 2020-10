Chris Smalling è pronto a tornare alla Roma: scambio di documenti in corso con il Manchester United. I dettagli

Chris Smalling è pronto a tornare alla Roma. Come riporta Sky Sport il club giallorosso e il Manchester United hanno trovato l’accordo e in questi minuti è in corso lo scambio di documenti.

L’accordo con il club inglese è stato trovato sulla base di 15 milioni di euro più bonus.