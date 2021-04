Smalling: «Sappiamo come battere lo United. Tifosi Roma incredibili»

Chris Smalling parla della sua gara speciale tra Manchester United e Roma: le dichiarazioni del difensore inglese

Chris Smalling ha parlato ai microfoni di Roma TV della gara d’andata in Europa League contro il Manchester United.

MANCHESTER UNITED – «Abbiamo in mente come giocarla, come far valere il nostro gioco. Dobbiamo giocarsela ed essere propositivi perché è un match che si gioca sui 180 minuti. Vogliamo imporci ed essere sicuri di tornare a Roma con un risultato positivo».

CONDIZIONI – «Fisicamente mi sento bene. È vero, ho saltato molte partite in questa stagione e non è stata un’annata normale per me, ma sono felice di essere in condizione adesso e di essere a disposizione nel momento decisivo della stagione, in una delle partite più importanti per noi. Il fatto di essere qui e poter dare il mio contributo è importante, perché servirà l’aiuto di tutti».

TIFOSI – «È una tifoseria incredibile. Sappiamo quanto conta questo trofeo per loro e per il club. Vogliamo renderli orgogliosi e sappiamo già cosa ci potrà aspettare al nostro ritorno a Roma, in caso di un risultato positivo. Per questo vogliamo farlo per loro, vogliamo regalargli un trofeo, perché in fondo, vogliamo che siano fieri di noi».