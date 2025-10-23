Sommer Inter, è tornato il muro nerazzurro! Con il neo tecnico Chivu la porta diventa impenetrabile! I numeri

Sommer Inter, ecco la nuova filosofia nerazzurra: difesa alta e compatta, la mano del neo allenatore Cristian Chivu

Il reparto arretrato dell’Inter continua a crescere sotto la guida di Cristian Chivu, che può esultare per il nuovo equilibrio trovato dalla squadra. Sommer, ancora una volta, non ha dovuto raccogliere il pallone in fondo alla rete: un segnale chiaro della solidità difensiva nerazzurra, capace di mantenere la porta inviolata anche contro l’Union Saint-Gilloise in Champions League.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha già collezionato sei clean sheet in stagione, tre dei quali nelle prime tre gare europee. Solo Arsenal (9), Newcastle e Manchester City (7) hanno fatto meglio. La retroguardia è diventata un punto di forza assoluto: la squadra non subisce gol da sette partite, eccezion fatta per la pesante sconfitta contro la Juventus, che ha rappresentato un vero spartiacque.

Da quel momento, Chivu ha alzato l’asticella, lavorando con precisione sulla compattezza difensiva. La linea arretrata è stata avanzata di quasi otto metri rispetto alla gestione Inzaghi, trasformando l’atteggiamento della squadra in un pressing più alto e aggressivo. I numeri confermano il cambio di passo: i tiri concessi sono scesi da una media di 11,3 a 8,3 per gara, mentre i recuperi nell’ultimo terzo di campo sono saliti da 14,3 a 16,1.

Il tecnico rumeno ha così trovato la giusta alchimia tra difesa e attacco, costruendo un’Inter capace di essere solida senza palla e pericolosa quando attacca. Un equilibrio che oggi rappresenta la vera arma in più dei nerazzurri.