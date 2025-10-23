Infortunio Thuram, novità importanti in vista del Napoli: potrebbe slittare il suo rientro? Le novità sulle condizioni dell’attaccante francese

Infortunio Thuram, novità importanti in vista del Napoli: secondo Tuttosport potrebbe slittare il suo rientro in campo? Le novità sulle sue condizioni

L’Inter dovrà fare a meno ancora di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo dal 30 settembre per un problema al bicipite femorale, non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il big match di sabato al Maradona contro il Napoli. Come riportato da Tuttosport, il numero 9 nerazzurro non ha ancora completato il recupero e il suo rientro è previsto non prima della trasferta di Verona, quando potrebbe tornare almeno in panchina.

Il punto sull’infortunio e i tempi di recupero

Thuram si era infortunato nel match di Champions League contro lo Slavia Praga, interrompendo un avvio di stagione scintillante: 5 gol e 4 assist in tutte le competizioni, numeri che ne avevano fatto uno dei protagonisti assoluti del progetto di Chivu. La sua assenza pesa, perché con lui l’Inter aveva trovato il perfetto complemento per Lautaro Martínez, formando una delle coppie più prolifiche d’Europa.

Secondo il quotidiano torinese, l’attaccante inizierà la fase di riatletizzazione lunedì, due giorni prima della sfida interna con la Fiorentina, ma non verrà forzato nei tempi. Lo staff medico interista, infatti, preferisce procedere con estrema prudenza per evitare ricadute muscolari, garantendo un recupero totale prima del ritorno in campo.

Chivu si affida a Lautaro e Bonny per Napoli

Nel frattempo, Chivu dovrà ridisegnare l’attacco per la trasferta contro il Napoli. Il tecnico rumeno si affiderà alla leadership del capitano Lautaro Martínez, pronto a guidare la squadra anche dopo gli impegni con la nazionale. Accanto a lui ci sarà Ange-Yoan Bonny, in grande crescita: il giovane francese sta vivendo un momento d’oro, con 2 gol e 3 assist nelle ultime gare di campionato.

La sfida del Maradona sarà un banco di prova importante per testare la profondità della rosa e la capacità dell’Inter di restare competitiva nonostante l’assenza di uno dei suoi uomini chiave. L’obiettivo è chiaro: gestire l’emergenza senza perdere ritmo e riportare Thuram in campo solo quando sarà al 100%. Se tutto procederà secondo i piani, il suo rientro a Verona segnerà la rinascita della coppia d’oro Lautaro-Thuram, il vero motore dell’Inter di Chivu.