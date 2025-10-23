Inter Napoli, Chivu ha già scelto l’assetto per il big match di campionato? Le ultime uscite portano ad una certezza in attacco! I dettagli

Inter Napoli, Chivu ha già scelto l’assetto offensivo per il big match? Certezza in attacco dopo la vittoria schiacciante in Belgio. Le ultime dal Corriere dello Sport

Altro giro, altro big match per l’Inter. Dopo la brillante vittoria europea di Bruxelles, Cristian Chivu guarda già alla prossima tappa del tour de force nerazzurro: la sfida di sabato sera al Maradona contro il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, la gestione oculata delle energie in Belgio ha permesso all’allenatore di mantenere alta la condizione del gruppo e di avviare subito la preparazione per il big match in Campania.

Contro l’Union Saint-Gilloise, l’Inter ha messo la gara sui binari giusti già nei primi 45 minuti, consentendo a Chivu di far rifiatare alcuni titolari. Acerbi, Barella e Mkhitaryan sono rimasti a riposo per l’intera partita, mentre nella ripresa hanno trovato spazio Federico Dimarco e Ange-Yoan Bonny, con il giovane francese protagonista di un assist per Pio Esposito e in evidente crescita di minutaggio e fiducia. Una gestione intelligente che conferma la solidità e la profondità della rosa nerazzurra, capace di garantire rotazioni senza cali di rendimento.

Lautaro guida l’attacco, obiettivo primato

Al centro del progetto resta ovviamente Lautaro Martínez, leader tecnico ed emotivo della squadra, reduce da un’altra prestazione da trascinatore. Il capitano argentino è pronto a guidare l’attacco anche contro il Napoli, affiancato ancora una volta da Bonny, riproponendo la coppia vista all’Olimpico nella vittoria sulla Roma.

Dopo il rientro in Italia, la squadra si è ritrovata alla Pinetina per una seduta di scarico tra palestra e campo. Chivu vuole arrivare al Maradona con energie fresche e mentalità vincente, per consolidare il primato in classifica e dare un ulteriore segnale di forza in un calendario fitto di sfide decisive.