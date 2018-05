Buffon, tutti in campo per l’addio: dalle sorelle a Ilaria D’Amico – FOTO

Buffon dà l’addio alla Juventus, tutti in campo per il saluto al capitano bianconero: Ilaria D’Amico e il figlio Leopoldo Mattia, presenti anche le sorelle Buffon, Veronica e Guendalina

E’ stata una giornata emozionante all’Allianz Stadium nel giorno dell’addio di Gigi Buffon alla Juventus. Al 64’ minuto della gara odierna contro l’Hellas Verona, ultima giornata di Serie A, Buffon ha lasciato il campo per Pinsoglio e ha ricevuto un’infinita standing ovation da parte di tutto il pubblico presente. Cori e applausi da parte di tutto l’Allianz quando il capitano e portiere ha abbracciato i propri compagni uno a uno prima di andare in panchina e ha salutato i tifosi visibilmente commosso nella sua ultima partita in bianconero.

Dopo il 90’ via alla festa Scudetto con Buffon che alza la coppa del settimo Scudetto consecutivo, con Buffon che si gode il giro di campo e gli affetti familiari sul terreno di gioco: dalle sorelle Veronica e Guendalina alla compagna Ilaria D’Amico con il figlio Leopoldo Mattia e gli altri due figli avuti da Buffon nel precedente matrimonio con Alena Seredova. Erano presenti i principali affetti familiari del capitano bianconero, tra cui anche le sorelle Guendalina e Veronica, entrambe ex pallavoliste e di età maggiore rispetto a Gigi.

Kalo ada yg nanya ini Buffon banyak bener anaknya…

Iyaaa… itu udah gabung smua anak Buffon dari istri pertamanya (Alena Seredova) + anak Buffon dari Ilaria D’Amico + anak Ilaria D’Amico dari suami pertamanya.

😩 pic.twitter.com/1rHHqglW4B — 🐵 (@Bianconerria) 19 maggio 2018