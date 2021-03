Soriano: «Tre punti portati a casa senza mettere in campo un bel gioco»

Intervistato da DAZN al termine della gara vinta dal suo Bologna contro la Sampdoria, Soriano ha così parlato della sfida appena conclusa

«Tre punti portati a casa anche senza mettere in campo un bel gioco, ma la cosa importante è la vittoria e il sacrificio di tutta la squadra. La Samp ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà, ma noi abbiamo fatto una gran gara dal punto di vista della determinazione. Sono contento di aver migliorato il mio record di marcature in Serie A».