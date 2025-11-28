Sorpresa Gasperini, colpo Kean: pagano la clausola - Calcio News 24

Gasperini sogna un attaccante di grande spessore per la sua Roma: spunta il nome di Moise Kean, a quanto ammonta la clausola.

Prima in classifica da sola dopo 11 anni, 9 vittorie in 12 partite e miglior difesa del campionato con sole 6 reti subite. Nel giro di pochi mesi Gian Piero Gasperini si è già preso la Roma: il tecnico di Grugliasco sta proseguendo nel migliore dei modi l’ottimo lavoro già svolto lo scorso anno da Claudio Ranieri, oggi Senior Advisor dei giallorossi.

Il primato della Roma ha ancora più valore se si tiene conto dei tanti infortuni a cui ha dovuto far fronte l’ex allenatore dell’Atalanta, specialmente in attacco. Non a caso sono in molti a chiedersi dove potrebbe arrivare questa Roma se Gasperini avesse a disposizione un centravanti da (almeno) 20 gol a stagione.

In questo momento Gasperini non può contare nemmeno su Dovbyk: la lesione muscolare lo costringerà a stare fermo almeno altri venti giorni. Ecco perché il direttore sportivo Ricky Massara sta già sondando il mercato per individuare il bomber giusto per l’allenatore piemontese: un innesto di spessore a gennaio consentirebbe davvero alla Roma di lottare fino alla fine per le prime posizioni e chissà, magari proprio per lo scudetto.

Sorpresa Gasperini, ecco Kean: è il nome giusto

Eppure la scorsa estate qualcosa in più poteva essere fatto per rinforzare nella maniera giusta il reparto avanzato. La pensa così Roberto Pruzzo, uno dei più grandi bomber della storia della Roma: in un’intervista al Corriere della Sera il 70enne ha detto di apprezzare Joshua Zirkzee, che pare essere il primo nome sul taccuino di Massara per gennaio, ma al tempo stesso ha consigliato ai giallorossi anche un altro nome di spicco.

Kean può essere il nome giusto per la Roma – Calcionews24.com (Screen YouTube)

“La Roma in estate avrebbe dovuto prendere Kean pagando la clausola rescissoria da 52 milioni – le parole di Pruzzo – Adesso è impossibile prenderlo, ma a giugno chissà“. Dopo i 25 gol dello scorso anno tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, in questa stagione Kean ha finora realizzato solo 2 reti in maglia viola.

L’attaccante italiano resta comunque uno dei più richiesti sul mercato, anche se il recente rinnovo con la Fiorentina fino al 2029 ha alzato la clausola rescissoria (valida dal 1 al 15 luglio) da 52 a 62 milioni di euro.

Per gennaio, come sottolineato da Pruzzo, l’operazione appare praticamente impossibile, ma in estate la Roma potrebbe farci più di un pensierino: molto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions e dagli importanti guadagni che ne deriverebbero.