Sorrentino a Juventusnews24: «Scudetto? Forse il Napoli è la squadra avvantaggiata ma Inter e Juve...»

Stefano Sorrentino a Juventusnews24: «Scudetto? Forse il Napoli è la squadra avvantaggiata ma Inter e Juventus…». Le parole

L’ex portiere che ha militato a lungo in Serie A, Stefano Sorrentino, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Juventusnews24. Ecco un estratto delle sue parole sul tema scudetto.

Che idea ti sei fatto sulla lotta per la vittoria del campionato?

«Per noi appassionati è tanta roba. Forse il Napoli – visto che non ha altre coppe – è la squadra avvantaggiata. L’Inter è la squadra più forte ma dipenderà molto dal calendario che avrà più avanti, poi non mi sento di escludere la Juventus che potrebbe sempre rientrare».

