Sorteggi Champions League 2020/21: definite le fasce delle italiane

La Champions League 2020/21 prende forma: definite le fasce in vista dei sorteggi per la fase a gironi

Sono state definite le fasce in vista dei sorteggi della fase a gironi di Champions League 2020/21, in programma domani a Nyon. Prima fascia per la Juventus, mentre Atalanta, Inter e Lazio sono inserite nella terza.

PRIMA FASCIA

Bayern (Germania)

Siviglia (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Liverpool (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Zenit (Russia)

Porto (Portogallo)

SECONDA FASCIA

Barcellona (Spagna)

Atletico Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Ajax (Olanda)

TERZA FASCIA

Dinamo Kiev (Ucraina)

Salisburgo (Austria)

RB Lipsia (Germania)

Inter (Italia)

Olympiacos (Grecia)

Lazio (Italia)

Atalanta (Italia)

Krasnodar (Russia)

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca (Russia)

Olympique Marsiglia (Francia)

Club Brugge (Belgio)

Borussia Mönchengladbach (Germania)

İstanbul Basaksehir (Turchia)

Midtjylland (Danimarca)

Rennes (Francia)

Ferencvaros (Ungheria)