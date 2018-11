Sorteggiati i gironi per il prossimo Europeo di calcio Under 21. l’Italia in un girone di ferro con con Belgio, Polonia e Spagna

A Bologna si è appena svolto il sorteggio per il prossimo Europeo Under 21 che si disputeranno dal 16 al 30 giugno 2019 in Italia e San Marino. Gli Azzurrini del commissario tecnico Luigi Di Biagio sono stati inseriti nel gruppo A con Belgio, Polonia e Spagna. Un girone di ferro per gli Azzurrini che dovranno riscattarsi dopo il terzo posto conquistato nel 2017, quando a trionfare fu la Germania.

La prima sfida del girone per l’Italia sarà contro la Spagna il 16 giugno, proprio la Nazionale che rispedì a casa gli Azzurrini nel 2017 in semifinale. Tre giorni dopo, il 19 giugno la Nazionale Italiana affronterà la Polonia ed infine il Belgio il 22 giugno. A qualificarsi per le semifinali, che garantiscono un posto alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, saranno solo le prime tre qualificate nei gironi e la miglior seconda.

Ecco il sorteggio completo dei gironi dell’Europeo Under 21 2019:

GIRONE A: Belgio, Italia, Polonia e Spagna;

GIRONE B: Austria, Danimarca, Germania e Serbia;

GIRONE C: Croazia, Francia, Inghilterra e Romania.

Queste le parole di Di Biagio dopo il durissimo sorteggio: «Non c’erano possibilità di prendere il Brasile, ci è toccata la Spagna… Vedremo quel che ci aspetta, in ogni caso. Siamo pronti, ogni avversaria sarebbe stata complicata a modo suo».