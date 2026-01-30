Europa League
Sorteggi playoff Europa League: il Bologna di Italiano pesca il Brann, tutti gli accoppiamenti
Sorteggi playoff Europa League: gli accoppiamenti degli spareggi 2025/26 dopo la cerimonia di Nyon. Gli aggiornamenti
Dopo aver superato la prima fase ed essersi qualificate alla prossima fase di Europa League c’è il Bologna che adesso è in attesa di conoscere le loro avversarie agli spareggi. L’urna di Nyon, alle 13.00, decreterà tutti gli accoppiamenti.
- Dinamo Zagabria-Genk
- Brann-Bologna
- Ludogorets-Ferencvaros
- Celtic-Stoccarda
- Panathinaikos-Viktoria Plzen
- Fenerbahce-Nottingham Forest
- Paok-Celta
- Lille-Stella Rossa
Playoff Europa League, le date
Le gare di playoff prevedono una partita di andata e una di ritorno: la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa.
- Andata: 19 febbraio 2026
- Ritorno: 26 febbraio 2026
Come funziona il sorteggio
- Le prime otto classificate del girone unico accedono direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal 9º al 16º posto partecipano ai playoff come teste di serie, mentre quelle dal 17º al 24º posto vi accedono come non teste di serie. Il sorteggio abbina ogni testa di serie a una delle due possibili avversarie non teste di serie, seguendo criteri prestabiliti: le squadre 9 o 10 affronteranno la 23 o la 24, l’11 o 12 sfideranno la 21 o la 22, il 13 o 14 se la vedranno con la 19 o la 20, mentre il 15 o 16 incroceranno la 17 o la 18.
- Il sorteggio serve esclusivamente a determinare quale delle due potenziali avversarie verrà assegnata a ciascuna testa di serie. Una volta stabiliti gli accoppiamenti, le sfide dei playoff decreteranno le otto squadre che raggiungeranno le già qualificate agli ottavi.
- Le vincenti dei playoff, dunque, completeranno il quadro delle sedici formazioni che si contenderanno l’accesso ai quarti di finale
