Sorteggio ottavi Europa League LIVE: ecco le avversarie di Inter e Roma

Sorteggio ottavi Europa League: in diretta da Nyon Inter e Roma aspettano di conoscere il loro prossimo avversario

In diretta da Nyon Inter e Roma aspettano di conoscere quale avversario sfidare negli ottavi di Europa League per proseguire il proprio cammino europeo. Il sorteggio inizierà alle ore 13. Non ci sono teste di serie e due squadre della stessa Nazione potranno incontrarsi liberamente.

Sorteggio ottavi Europa League LIVE

Aggiornamenti a partire dalle ore 13

Ottavi Europa League – Le squadre qualificate

BASILEA

BAYER LEVERKUSEN

COPENAGHEN

GETAFE

LASK

INTER

ISTANBUL BASAKSEHIR

MANCHESTER UNITED

OLYMPIAKOS

RANGERS GLASGOW

ROMA

SALISBURGO/EINTRACHT FRANCOFORTE

SHAKHTAR DONETSK

SIVIGLIA

WOLFSBURG

WOLVERHAMPTON

Sorteggio Europa League: dove seguirlo

Il sorteggio sarà visibile su Sky Sport 24 (canale 200 con inizio della diretta alle ore 12:45), Sky Sport Football (canale 203 con inizio della diretta alle ore 12:45) e Eurosport 1 (canale 210 del bouquet Sky con inizio della diretta alle ore 13:00) e, come di consueto, sul sito ufficiale della UEFA (uefa.com).