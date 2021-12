Sostituzione Vlahovic, il serbo non gradisce e ignora Italiano

Dusan Vlahovic non ha gradito il cambio nel finale di Fiorentina-Sassuolo. L’attaccante serbo si è divincolato dal proprio tecnico

Come al solito, contro il Sassuolo, Dusan Vlahovic ha trovato la via del gol. Il finale di gara, però, è da dimenticare per il bomber in forza alla Fiorentina.

Sostituito all’88’ dall’ingresso di Igor, il serbo è tornato in panchina scuro in volto, divincolandosi dall’abbraccio di Italiano. Semplice frustrazione per il pareggio o c’è sotto dell’altro?