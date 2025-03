Soulé, un gol quasi da record: meglio di Totti, ma non più veloce... di Totti! - Le pagelle

Le pagelle di Matias Soulé nella vittoria della Roma contro l’Empoli: l’argentino ci mette 22 secondi per segnare, una delle reti più veloci dei giallorossi

Matias Soulé ci ha messo un po’ di tempo, ma adesso il suo talento sta cominciando a vedersi anche nella Roma. L’argentino nelle ultime uscite sta dimostrando di valere tutti i 26 milioni che i giallorossi hanno messo sul tavolo per strapparlo alla Juve. Ieri ci ha messo 22 secondi per trovare il gol che regala i tre punti alla squadra di Ranieri, tornati a combattere per un posto in Europa. L’argentino con il suo mancino sul primo palo si piazza fra Totti e… Totti nella classifica dei gol più veloci della Roma (per il Capitano 18 secondi con il Kosice e 30” con il Cesena). Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Il gol è bello perché copre molto bene l’angolo. Due potenziali assist sprecati da Koné e Shomurodov».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Ventidue secondi. Il gol più veloce di questa Serie A, il gol più veloce della Roma da almeno il 2004: superato quello di Totti nel 2012 (30 secondi). Già il dato basta per il voto. Bel sinistro, ottime giocate, ottime partita. Matias sta crescendo sempre di più».

TUTTOSPORT 7.5 – «Dopo Parma si conferma anche a Empoli. D’altronde, un sinistro così, ce l’hanno in pochi. Sta capendo come essere determinante in una big».

IL MESSAGGERO 7.5 – «In stato di grazia. Sublime il colpo che trafigge Silvestri dopo appena 22’’ (più di Totti, che con il Kosice ce ne ha messi 18 e col Cesena 30), piazza – a sorpresa – la palla sul palo corto e non cerca, come sempre, quello lungo. Illuminante la verticale per Koné. Poi, altre giocate, sempre efficaci. E mai a testa bassa, stavolta. Alla Dybala».