Souness: «Martial non è da Manchester United, come Pogba»

Le parole di Graeme Souness su Martial: «Non è da Manchester United, non può sopportare la pressione di giocare in un grande club»

Graeme Souness, leggenda scozzese del Liverpool, intervenendo a Talksport è molto duro nei confronti di Anthony Martial, attaccante del Manchester United. Di seguito le sue parole.

«Ha già dimostrato che non è un giocatore da Manchester United. Non può sopportare la pressione di giocare in questo club. È un po’ come Pogba. Li vedo entrambi e vedo giocatori con una qualità che pochi giocatori possiedono. Ma è alle loro condizioni e scelgono loro quando metterla in mostra. Quando giochi per un grande club non puoi essere così. Quando sei in un grande club, giochi una finale di Coppa ogni settimana».