Spadafora: «Serie A il 13 giugno? Lo spero»

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha fatto chiarezza sulla ripresa del campionato di Serie A

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato della ripresa del campionato di Serie A: «Stiamo lavorando per fare la stagione possa iniziare e finire. La prudenza è stata interpretata male. Per il campionato bisognerà vedere le curve del contagio dopo la riapertura del 18 maggio. Il mio auspicio è che si possa riaprire il 13 giugno, ma non può essere una data certa oggi».

«Quando ho risposto in modo duro al mondo del calcio è perché pretendevano una data certa. Quello che ho trovato inopportuno è che sembrava che il calcio dovesse andare avanti comunque. Se ci sono le condizioni bisogna riprendere, ma facendo le cose per gradi. Se i dati ci conforteranno sicuramente riprenderanno anche i campionati di calcio come delle altre discipline sportive», ha concluso Spadafora durante una diretta Facebook con casanapoli.net.