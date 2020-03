Spadafora: «Serie A in campo il 3 maggio? Più un auspicio che certezza»

Le dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora sul ritorno in campo della Serie A dopo stop a causa del Coronavirus

In collegamento con gli studi di Rai 3, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato del possibile ritorno in campo delle squadre di Serie A, previsto per il 3 maggio, per proseguire il campionato.

«Serie A in campo con il rinvio degli Europei? Il 3 maggio è la data che auspichiamo, ma non è certa. Le decisioni si assumono ma la situazione cambia in continuazione. E’ difficile pensare alle porte aperte, ma vedremo nelle prossime settimane. Sarei molto cauto sulla data e sul vedere gli stadi pieni. E’ più un auspicio che una certezza. Il calcio ha capito molto in ritardo di doversi fermare. Riprenderemo quando saremo certi di non andare incontro a pericoli. La Lega ha già manifestato noncuranza a riguardo».