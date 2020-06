Spagna, Ancelotti accusato di evasione fiscale: non avrebbe versato un milione

Secondo Cadena Cope, Carlo Ancelotti sarebbe finito nel mirino del fisco spagnolo per non aver pagato dei diritti di immagine

Brutte notizie per Carlo Ancelotti. L’attuale allenatore dell’Everton infatti, secondo Cadena Cope, sarebbe finito nel mirino del fisco spagnolo per non aver pagato alcuni diritti d’immagine nel periodo in cui allenava il Real Madrid.

Le autorità spagnole avrebbero aperto un procedimento ai danni del tecnico italiano per un mancato pagamento all’erario spagnolo. La cifra sarebbe pari a 1.062.079 euro per il biennio 2014-2015. La Procura spiega che Ancelotti si sarebbe avvalso di diverse di società per nascondere la propria identità e non risultare come destinatario di quei pagamenti.