Spagna, Koke: «Lavorato tanto per esserci. A Luis Enrique fate una domanda»

Koke, centrocampista spagnolo, ha parlato in conferenza in vista dell’imminente Mondiale in Qatar: le dichiarazioni

Koke, centrocampista della Spagna, ha parlato in conferenza a pochi giorni dall’inizio di Qatar 2022.

INFORTUNIO – «Mi sono passate per la testa tante cose. Ho fatto doppie e triple sessioni di terapie per poter recuperare in tempo. Giocando a metà stagione la preparazione è diversa, siamo freschi dal punto di vista fisico arrivando dal campionato».

LUIS ENRIQUE ALL’ATLETICO – «È una domanda da fare al mister. Lui e Simeone sono due tecnici energici, anche se il sistema di gioco potrebbe essere diverso. Non so se il ct allenerà l’Atletico, Simeone poi ha un contratto fino al 2024».