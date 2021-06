Spagna, Luis Enrique insiste: «Impossibile non elogiare Morata»

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha parlato al termine del match di Euro 2020 vinto contro la Croazia

VITTORIA – «Se finisse come oggi, sarei pronto a sopportare un quarto di finale così. Abbiamo commesso un unico errore, ovvero il nostro modo di giocare dopo il 3-1. Nel finale siamo stati bravi, abbiamo difeso tenendo la palla».

MORATA – «Vi faccio da mesi lo stesso discorso. Non siamo una Nazionale che dipende da un unico giocatore per fare gol. Non esiste un allenatore di una nazionale che non elogi Alvaro. Dobbiamo valorizzarlo di più».

ERRORE DI UNAI SIMON – «Non conosco professionisti che non fanno errori. Ha dato una lezione a ogni bambino che vuole diventare un calciatore. Non devi preoccuparti degli errori, devi preoccuparti di come reagisci all’errore».