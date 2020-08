Spagna, Oyarzabal positivo al Covid-19: convocato Moreno

Il commissario tecnico della Spagna ha convocato Gerard Moreno al posto di Oyarzabal, positivo al Coronavirus

Cambio in corsa per la Spagna. Il commissario tecnico Luis Enrique ha inserito Gerard Moreno nella lista dei convocati per i prossimi impegni di UEFA Nations League contro Germania e Ucraina.

L’attaccante del Villarreal prende il posto di Mikel Oyarzabal, risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi.