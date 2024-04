Clamoroso Spagna, indagato il nuovo candidato della Federcalcio

Le accuse presentate contro Pedro Rocha, candidato unico alla presidenza della Federcalcio spagnola. I dettagli

Pedro Rocha, candidato unico alla presidenza della RFEF (la Federcalcio spagnola), oggi è stato ascoltato in tribunale sul caso che vede coinvolto Luis Rubiales. Clamorosamente è però passato da testimone a indagato. Di seguito il suo comunicato sulla vicenda.

COMUNICATO – «sorpreso da ciò che è accaduto questa mattina nel tribunale n. 4 di Majadahonda poiché, come ha spiegato nella sua dichiarazione, non ha alcuna conoscenza e, quindi, nessuna responsabilità per i fatti oggetto delle indagini. Per questo motivo afferma che difenderà la sua innocenza e onestà fino alla fine».